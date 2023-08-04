https://ria.ru/20230804/putin-1888274228.html
Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы
Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций России использовать иностранные геоинформационные... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:15
2023-08-04T19:15
2023-08-04T19:15
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций России использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает особенности организации картографической деятельности. Он запрещает с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц. Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек". Кроме того, согласно закону, если эти юрлица выполняют или закупают геодезические и картографические работы, то они будут обязаны направлять полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных. Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных. Также закон содержит изменения, связанные с созданием и функционированием федеральной сети геодезических станций, в том числе дифференциальных. На таких станциях выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в госинформсистему сети. Дифференциальные геодезические станции могут создаваться как за счет бюджетных средств, так и средств граждан или юрлиц. Эти изменения вносятся в целях объединения разрозненных частных геодезических станций и повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы
Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы с 2026 года
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций России использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает особенности организации картографической деятельности. Он запрещает с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц.
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Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек".
Кроме того, согласно закону, если эти юрлица выполняют или закупают геодезические и картографические работы, то они будут обязаны направлять полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных.
Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных.
Также закон содержит изменения, связанные с созданием и функционированием федеральной сети геодезических станций, в том числе дифференциальных. На таких станциях выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в госинформсистему сети. Дифференциальные геодезические станции могут создаваться как за счет бюджетных средств, так и средств граждан или юрлиц.
Эти изменения вносятся в целях объединения разрозненных частных геодезических станций и повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
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