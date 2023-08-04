https://ria.ru/20230804/putin-1888274228.html

Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы

Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о запрете госорганам использовать зарубежные системы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций России использовать иностранные геоинформационные... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:15

2023-08-04T19:15

2023-08-04T19:15

технологии

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций России использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает особенности организации картографической деятельности. Он запрещает с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц. Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек". Кроме того, согласно закону, если эти юрлица выполняют или закупают геодезические и картографические работы, то они будут обязаны направлять полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных. Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных. Также закон содержит изменения, связанные с созданием и функционированием федеральной сети геодезических станций, в том числе дифференциальных. На таких станциях выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в госинформсистему сети. Дифференциальные геодезические станции могут создаваться как за счет бюджетных средств, так и средств граждан или юрлиц. Эти изменения вносятся в целях объединения разрозненных частных геодезических станций и повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20230804/putin-1888260442.html

https://ria.ru/20230804/putin-1888249364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин