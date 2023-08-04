https://ria.ru/20230804/putin-1888268860.html

Путин подписал закон о создании госреестра курортного фонда России

Путин подписал закон о создании госреестра курортного фонда России - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о создании госреестра курортного фонда России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание с 1 сентября 2024 года государственного реестра курортного фонда России. Документ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:46

2023-08-04T18:46

2023-08-04T18:46

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание с 1 сентября 2024 года государственного реестра курортного фонда России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Этот реестр будет содержать сведения о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях, курортах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях. При этом в реестр не войдут сведения о санаторно-курортных организациях, подведомственных федеральным органам власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, или руководство которыми осуществляет президент РФ. Вести реестр будет уполномоченный правительством федеральный орган в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Порядок ведения реестра, состав, порядок и сроки предоставления сведений и размещения в нем документов, порядок доступа к ним и порядок обмена этими сведениями установит кабмин. Санаторно-курортные организации смогут использовать в своей профильной деятельности лишь природные лечебные ресурсы, сведения о которых внесены в реестр курортного фонда. А геологическое изучение, разведка и добыча таких ресурсов должны осуществляться с учетом необходимости защиты месторождений от преждевременного истощения и загрязнения, а также от утраты лечебных свойств. К природным лечебным ресурсам относятся минеральные воды, лечебные грязи, полезные ископаемые с лечебными свойствами и специфические минеральные ресурсы, лечебные природные газы, а также лечебный климат. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом или курортным регионом будет осуществляться на основании специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований, перечень и порядок проведения которых устанавливает правительство РФ. Территория будет признаваться лечебно-оздоровительной местностью или курортом лишь в случае нахождения в ее границах природного лечебного ресурса, сведения о котором внесены в госреестр курортного фонда РФ. Такие местность и курорт могут иметь федеральное или региональное значение. Поддержка развития курортов и курортных регионов может осуществляться как за счет бюджетных средств, так и других не запрещенных законодательством источников. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

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россия, владимир путин