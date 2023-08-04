https://ria.ru/20230804/putin-1888249364.html

Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования

Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий статус Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) до госинформсистемы. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:33

2023-08-04T17:33

2023-08-04T17:33

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий статус Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) до госинформсистемы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Реализация закона позволит урегулировать вопросы взаимодействия участников мероприятий по оценке качества образования, а также осуществлять возложенные на Рособрнадзор полномочия в части проведения мониторинга системы образования на территории РФ. Закон устанавливает, что к мероприятиям по оценке качества образования, проводимым в рамках осуществления мониторинга системы образования, наряду с национальными и международными сопоставительными исследованиями качества общего образования относятся региональные сопоставительные исследования качества общего образования. Федеральным законом предусмотрено, что региональные сопоставительные исследования качества общего образования проводятся по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования.

https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880089352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)