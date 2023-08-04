https://ria.ru/20230804/putin-1888249364.html
Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования
Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий статус Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) до госинформсистемы. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:33
2023-08-04T17:33
2023-08-04T17:33
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий статус Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) до госинформсистемы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Реализация закона позволит урегулировать вопросы взаимодействия участников мероприятий по оценке качества образования, а также осуществлять возложенные на Рособрнадзор полномочия в части проведения мониторинга системы образования на территории РФ. Закон устанавливает, что к мероприятиям по оценке качества образования, проводимым в рамках осуществления мониторинга системы образования, наряду с национальными и международными сопоставительными исследованиями качества общего образования относятся региональные сопоставительные исследования качества общего образования. Федеральным законом предусмотрено, что региональные сопоставительные исследования качества общего образования проводятся по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880089352.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки образования
Президент Путин подписал закон о повышении статуса системы оценки качества образования