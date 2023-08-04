https://ria.ru/20230804/putin-1888245626.html
Путин подписал закон о сроке трудового договора с педагогами вузов
Путин подписал закон о сроке трудового договора с педагогами вузов - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о сроке трудового договора с педагогами вузов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:24
2023-08-04T17:24
2023-08-04T17:27
общество
россия
владимир путин
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с нашими поправками трудовые контракты с педагогами вузов будут заключаться минимум на три года. При этом, как и ранее, с ними может быть заключен бессрочный или пятилетний трудовой договор", - заявляла РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова. Она отмечала, что администрация вуза только в исключительных случаях сможет заключить договор с педагогом на срок "менее трех лет, но не менее, чем на один год, при этом должна обосновать причину такого срока объективными обстоятельствами". По ее словам, это позволит педагогам предпенсионного возраста и молодым преподавателям обрести стабильную профессию. Закон устанавливает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в вузах заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующие срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности. Документ также устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.
https://ria.ru/20230728/pedagog-1886991549.html
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общество, россия, владимир путин, ирина рукавишникова
Общество, Россия, Владимир Путин, Ирина Рукавишникова
Путин подписал закон о сроке трудового договора с педагогами вузов
Президент Путин подписал закон о минимальном сроке трудового договора с педагогами вузов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, обязывающий администрацию вузов заключать трудовые контракты с педагогами минимум на три года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с нашими поправками трудовые контракты с педагогами вузов будут заключаться минимум на три года. При этом, как и ранее, с ними может быть заключен бессрочный или пятилетний трудовой договор", - заявляла РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова
.
Она отмечала, что администрация вуза только в исключительных случаях сможет заключить договор с педагогом на срок "менее трех лет, но не менее, чем на один год, при этом должна обосновать причину такого срока объективными обстоятельствами". По ее словам, это позволит педагогам предпенсионного возраста и молодым преподавателям обрести стабильную профессию.
Закон устанавливает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в вузах заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующие срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Документ также устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.
СФ одобрил закон о сроке срочного трудового договора с педагогами вузов