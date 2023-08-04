https://ria.ru/20230804/putin-1888232393.html
Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды
Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разграничивает полномочия властей разных уровней по выявлению, исследованию и оценке объектов... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:27
2023-08-04T16:27
2023-08-04T16:27
общество
россия
владимир путин
дмитрий кобылкин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разграничивает полномочия властей разных уровней по выявлению, исследованию и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон наделяет органы местного самоуправления полномочиями по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС) применительно к земельным участкам, находящимся в собственности муниципальных образований, а власти субъектов России - применительно к другим территориям, в том числе акваториям. В отдельных случаях, установленных правительством РФ, выявлением таких объектов смогут заниматься уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ). Закон также предусматривает, что исследование и оценка НВОС будут проводиться на федеральном уровне. Однако по согласованию с уполномоченными правительством ФОИВами они могут выполняться органами власти субъектов России, за исключением оценки воздействия таких объектов на жизнь и здоровье граждан, которой сможет заниматься только Росприроднадзор и Роспотребнадзор с привлечением подведомственных им госучреждений. "Организация работ муниципалитетами будет проводиться в пределах бюджетных ассигнований; устанавливаются критерии оценки объекта накопленного вреда; без положительного заключения Росприроднадзора ликвидация объекта проходить не будет; любые изменения и поправки подлежат дополнительной экологической экспертизе и общественным обсуждениям", - писал в своем телеграм-канале глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин.
https://ria.ru/20230804/infosistema-1888232125.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий кобылкин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Кобылкин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды
Владимир Путин подписал закон о разграничении полномочий в сфере окружающей среды