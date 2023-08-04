https://ria.ru/20230804/putin-1888184206.html

Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в международной сфере

Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в международной сфере - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о расширении полномочий регионов в международной сфере

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия субъектов в сфере международных отношений, соответствующий документ опубликован на портале РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:15

2023-08-04T14:15

2023-08-04T14:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия субъектов в сфере международных отношений, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Внесены изменения в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления" и "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов". "Проект федерального закона перечисляет полномочия органов местного самоуправления в сфере международных и внешнеэкономических связей. К ним относятся проведение встреч, консультаций и иных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных и муниципальных образований иностранных государств, заключение соглашений в сфере международных и внешнеэкономических связей с органами местного самоуправления муниципальных образований иностранных государств, участие в деятельности международных организаций межмуниципального сотрудничества, а также иные полномочия", - говорилось в пояснительной записке. Согласно закону, международные и внешнеэкономические связи теперь осуществляются органами местного самоуправления для решения вопросов местного значения по согласованию с властями субъекта РФ. Также закон определяет порядок информирования о международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления, а также порядок ведения перечня соглашений об осуществлении указанных связей.

https://ria.ru/20230613/rossiya-1877781321.html

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россия, владимир путин