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Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год - РИА Новости, 04.08.2023
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14:10 04.08.2023 (обновлено: 14:19 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/putin-1888182930.html
Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год
Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:10
2023-08-04T14:19
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Перенос связан с тем, что в 2026 году совпадают два больших статистических мероприятия - Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения. Их параллельное проведение "неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", считает правительство РФ, выступившее инициатором принятия закона. По мнению авторов закона, организация в один год двух больших обследований вызовет сложности, связанные с использованием единого программно-аппаратного комплекса, привлечением переписчиков, одновременной обработкой огромных массивов данных. В связи с этим сельскохозяйственная перепись переносится на 2027 год, а норма о периодичности ее проведения приостанавливается до 2028 года. Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Обычно она проводится раз в 10 лет, но на фоне быстрых изменений в сельском хозяйстве власти принимали решение о проведении микропереписи. Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи на 2027 год

Владимир Путин подписал закон о переносе сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Перенос связан с тем, что в 2026 году совпадают два больших статистических мероприятия - Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения. Их параллельное проведение "неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", считает правительство РФ, выступившее инициатором принятия закона.
По мнению авторов закона, организация в один год двух больших обследований вызовет сложности, связанные с использованием единого программно-аппаратного комплекса, привлечением переписчиков, одновременной обработкой огромных массивов данных. В связи с этим сельскохозяйственная перепись переносится на 2027 год, а норма о периодичности ее проведения приостанавливается до 2028 года.
Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Обычно она проводится раз в 10 лет, но на фоне быстрых изменений в сельском хозяйстве власти принимали решение о проведении микропереписи. Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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