https://ria.ru/20230804/putin-1888114177.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 04.08.2023
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:12
2023-08-04T10:12
2023-08-04T10:13
россия
общество
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 13% считают, что плохо, 11% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 75% россиян, 16% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 28-30 июля 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что Путину доверяют 75 процентов россиян