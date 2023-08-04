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Названы самые популярные у студентов страны для каникул - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
03:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888051109.html
Названы самые популярные у студентов страны для каникул
Названы самые популярные у студентов страны для каникул - РИА Новости, 04.08.2023
Названы самые популярные у студентов страны для каникул
Число российских студентов, которые в летние каникулы отправились отдыхать за рубеж, за год выросло почти в три раза, сообщает Yota. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:11
2023-08-04T03:11
туризм
новости - туризм
туризм
узбекистан
yota
индия
турция
абхазия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Число российских студентов, которые в летние каникулы отправились отдыхать за рубеж, за год выросло почти в три раза, сообщает Yota.К такому выводу пришли специалисты компании, проанализировавшие данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет. Россияне других возрастов также стали чаще отдыхать за границей – таких туристов стало в 2,2 раза больше. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, востребованы путешествия в Индию, Турцию, Китай и Абхазию. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.Молодежь проявляет интерес и к новым направлениям. Так, взрывной рост числа турпоездок летом 2023 года демонстрируют Оман (+1475 процентов), Бахрейн (+1274 процента) и Иран (+461 процент).
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новости - туризм, туризм, узбекистан, yota, индия, турция, абхазия, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Узбекистан, Yota, Индия, Турция, Абхазия, Китай
Названы самые популярные у студентов страны для каникул

Исследование: Узбекистан стал самым популярным турмаршрутом у российских студентов

© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road SamarkandВечный город, туристка
Вечный город, туристка
© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road Samarkand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Число российских студентов, которые в летние каникулы отправились отдыхать за рубеж, за год выросло почти в три раза, сообщает Yota.
К такому выводу пришли специалисты компании, проанализировавшие данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет. Россияне других возрастов также стали чаще отдыхать за границей – таких туристов стало в 2,2 раза больше. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.
Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, востребованы путешествия в Индию, Турцию, Китай и Абхазию. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.
Молодежь проявляет интерес и к новым направлениям. Так, взрывной рост числа турпоездок летом 2023 года демонстрируют Оман (+1475 процентов), Бахрейн (+1274 процента) и Иран (+461 процент).
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