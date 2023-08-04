https://ria.ru/20230804/puteshestviya-1888051109.html

Названы самые популярные у студентов страны для каникул

Названы самые популярные у студентов страны для каникул - РИА Новости, 04.08.2023

Названы самые популярные у студентов страны для каникул

Число российских студентов, которые в летние каникулы отправились отдыхать за рубеж, за год выросло почти в три раза, сообщает Yota. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:11

2023-08-04T03:11

2023-08-04T03:11

туризм

новости - туризм

туризм

узбекистан

yota

индия

турция

абхазия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Число российских студентов, которые в летние каникулы отправились отдыхать за рубеж, за год выросло почти в три раза, сообщает Yota.К такому выводу пришли специалисты компании, проанализировавшие данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет. Россияне других возрастов также стали чаще отдыхать за границей – таких туристов стало в 2,2 раза больше. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, востребованы путешествия в Индию, Турцию, Китай и Абхазию. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.Молодежь проявляет интерес и к новым направлениям. Так, взрывной рост числа турпоездок летом 2023 года демонстрируют Оман (+1475 процентов), Бахрейн (+1274 процента) и Иран (+461 процент).

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

узбекистан

индия

турция

абхазия

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, узбекистан, yota, индия, турция, абхазия, китай