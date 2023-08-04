Рейтинг@Mail.ru
Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 04.08.2023 (обновлено: 06:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/pristup-1888085434.html
Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач
Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач - РИА Новости, 04.08.2023
Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач
Употребление слишком холодных продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья и даже спровоцировать сердечный приступ, предупредила в интервью... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:15
2023-08-04T06:15
общество
россия
ирина бережная
здоровье
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94482/65/944826557_0:12:2301:1306_1920x0_80_0_0_1ce76e508d35c9036f89e4ef830c3403.jpg
МОСКВА, 04 авг — РИА Новости. Употребление слишком холодных продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья и даже спровоцировать сердечный приступ, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.Освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие россияне любят включать в рацион летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение, отметила врач."Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — сказала Бережная.Частое употребление холодных продуктов может вызвать также нарушение микрофлоры кишечника и полости рта, считает врач."Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы. — Прим. ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено", — пояснила Бережная.Жирное блюдо, особенно приготовленное из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть, добавила гастроэнтеролог. По ее словам, для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.Наконец, холодная пища вредна для сердечно-сосудистой системы, продолжила врач."Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ", — предупредила Бережная.Врач рекомендует охлаждать организм в жару с помощью напитков комнатой температуры.Главное, пить много жидкости, лучше всего — комнатной температуры, посоветовала Бережная.
https://rsport.ria.ru/20220826/alkogol-1812244702.html
https://rsport.ria.ru/20220814/alkogol-1809535388.html
https://rsport.ria.ru/20220722/chay-1804228344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94482/65/944826557_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_2dde41257d28ee1de469d94a2274d529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ирина бережная, здоровье, питание
Общество, Россия, Ирина Бережная, Здоровье, Питание
Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач

Диетолог Бережная: употребление холодной пищи может привести к сердечному приступу

© Fotolia / AllianceЖелудочный грипп
Желудочный грипп - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Fotolia / Alliance
Желудочный грипп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 04 авг — РИА Новости. Употребление слишком холодных продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья и даже спровоцировать сердечный приступ, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
Освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие россияне любят включать в рацион летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение, отметила врач.
"Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — сказала Бережная.
Частое употребление холодных продуктов может вызвать также нарушение микрофлоры кишечника и полости рта, считает врач.
Холодильники с напитками - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Гинзбург назвал напиток, повышающий риск "сосудистых катастроф" у пожилых
26 августа 2022, 11:58
"Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы. — Прим. ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено", — пояснила Бережная.
Жирное блюдо, особенно приготовленное из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть, добавила гастроэнтеролог. По ее словам, для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Диетолог назвала самые опасные для сердца алкогольные напитки
14 августа 2022, 18:55
Наконец, холодная пища вредна для сердечно-сосудистой системы, продолжила врач.
«
"Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ", — предупредила Бережная.
Врач рекомендует охлаждать организм в жару с помощью напитков комнатой температуры.
Главное, пить много жидкости, лучше всего — комнатной температуры, посоветовала Бережная.
Чай с сахаром - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Диетолог рассказал, чем чай опасен для сердца
22 июля 2022, 12:45
 
ОбществоРоссияИрина БережнаяЗдоровьеПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала