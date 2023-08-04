https://ria.ru/20230804/pristup-1888085434.html

Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач

Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач - РИА Новости, 04.08.2023

Холодная пища может привести к сердечному приступу, предупредила врач

Употребление слишком холодных продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья и даже спровоцировать сердечный приступ, предупредила в интервью... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:15

2023-08-04T02:15

2023-08-04T06:15

общество

россия

ирина бережная

здоровье

питание

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МОСКВА, 04 авг — РИА Новости. Употребление слишком холодных продуктов может привести к негативным последствиям для здоровья и даже спровоцировать сердечный приступ, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.Освежающие напитки со льдом и сильно охлажденные блюда, которые многие россияне любят включать в рацион летом, могут отрицательно влиять на организм, в частности, на пищеварение, отметила врач."Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведет к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — сказала Бережная.Частое употребление холодных продуктов может вызвать также нарушение микрофлоры кишечника и полости рта, считает врач."Если есть продукты сразу из холодильника, нарушается еще и микробный спектр в полости рта, в желудке, в кишечнике за счет того, что они (микробы. — Прим. ред.) не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено", — пояснила Бережная.Жирное блюдо, особенно приготовленное из баранины, может стать причиной кишечной непроходимости, если его не разогреть, добавила гастроэнтеролог. По ее словам, для расщепления любых питательных веществ необходима определенная температура.Наконец, холодная пища вредна для сердечно-сосудистой системы, продолжила врач."Когда холодная еда попадает в теплое пространство, в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ", — предупредила Бережная.Врач рекомендует охлаждать организм в жару с помощью напитков комнатой температуры.Главное, пить много жидкости, лучше всего — комнатной температуры, посоветовала Бережная.

https://rsport.ria.ru/20220826/alkogol-1812244702.html

https://rsport.ria.ru/20220814/alkogol-1809535388.html

https://rsport.ria.ru/20220722/chay-1804228344.html

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общество, россия, ирина бережная, здоровье, питание