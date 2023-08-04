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Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки - РИА Новости, 04.08.2023
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14:57 04.08.2023 (обновлено: 14:58 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/povestka-1888196206.html
Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки
Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки - РИА Новости, 04.08.2023
Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:57
2023-08-04T14:58
безопасность
россия
владимир путин
военный призыв и студенческие отсрочки
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.Отмечается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.В документе уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.
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безопасность, россия, владимир путин, военный призыв и студенческие отсрочки, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Военный призыв и студенческие отсрочки, Вооруженные силы РФ
Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки

Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.
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Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.
Отмечается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.
В документе уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.
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