https://ria.ru/20230804/povestka-1888196206.html

Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки

Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки - РИА Новости, 04.08.2023

Путин запретил выезд за рубеж после вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:57

2023-08-04T14:57

2023-08-04T14:58

безопасность

россия

владимир путин

военный призыв и студенческие отсрочки

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.Отмечается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.В документе уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html

https://ria.ru/20230607/sms-1876607901.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, военный призыв и студенческие отсрочки, вооруженные силы рф