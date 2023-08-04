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Ливни подтопили почти сто участков в селе в Приморье

Ливни подтопили почти сто участков в селе в Приморье - РИА Новости, 04.08.2023

Ливни подтопили почти сто участков в селе в Приморье

Ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае, из жилых домов вода ушла, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T23:30

2023-08-04T23:30

2023-08-04T23:49

происшествия

приморский край

дальнереченский район

красноармейский район

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае, из жилых домов вода ушла, сообщает правительство региона. Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. "Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает", - говорится в сообщении. По информации властей, в селе дежурят спасатели и ДПС.

https://realty.ria.ru/20230724/primorye-1885898523.html

приморский край

дальнереченский район

красноармейский район

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происшествия, приморский край, дальнереченский район, красноармейский район