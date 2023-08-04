https://ria.ru/20230804/potop-1888277737.html

Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели

Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели - РИА Новости, 04.08.2023

Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели

Порядка 15 домов оказались затоплены в горном селе Алчуниб в Чародинском районе Дагестана из-за сильного дождя и схода селевых масс, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:40

2023-08-04T19:40

2023-08-04T19:40

происшествия

чародинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825488117_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c27f561619ea9ede56df4390bb524418.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. Порядка 15 домов оказались затоплены в горном селе Алчуниб в Чародинском районе Дагестана из-за сильного дождя и схода селевых масс, сообщил РИА Новости в пятницу глава села Абусупиян Магомедханов. "В результате обильного дождя, который был с утра до 11 часов, в населенном пункте Алчуниб сошел селевой поток. Река Вера, которая проходит сквозь село, вышла из русла… На текущий момент примерно 15 домовладений затоплены, частично вода зашла, селевая масса во дворах. В пяти домах, в которые зашла селевая масса, постоянно проживают люди, в остальных проживают не постоянно. Наверно, есть какая-то порча имущества, по результатам расчистки будет видно", – сказал Магомедханов. По его словам, муниципальная дорога, которая проходит через Алчуниб и соединяет его с соседним населенным пунктом, завалена селевой массой и валунами. Транспортное сообщение прервано.

https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html

чародинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чародинский район