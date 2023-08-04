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Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели - РИА Новости, 04.08.2023
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19:40 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/potop-1888277737.html
Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели
Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели - РИА Новости, 04.08.2023
Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели
Порядка 15 домов оказались затоплены в горном селе Алчуниб в Чародинском районе Дагестана из-за сильного дождя и схода селевых масс, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:40
2023-08-04T19:40
происшествия
чародинский район
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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. Порядка 15 домов оказались затоплены в горном селе Алчуниб в Чародинском районе Дагестана из-за сильного дождя и схода селевых масс, сообщил РИА Новости в пятницу глава села Абусупиян Магомедханов. "В результате обильного дождя, который был с утра до 11 часов, в населенном пункте Алчуниб сошел селевой поток. Река Вера, которая проходит сквозь село, вышла из русла… На текущий момент примерно 15 домовладений затоплены, частично вода зашла, селевая масса во дворах. В пяти домах, в которые зашла селевая масса, постоянно проживают люди, в остальных проживают не постоянно. Наверно, есть какая-то порча имущества, по результатам расчистки будет видно", – сказал Магомедханов. По его словам, муниципальная дорога, которая проходит через Алчуниб и соединяет его с соседним населенным пунктом, завалена селевой массой и валунами. Транспортное сообщение прервано.
https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html
чародинский район
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происшествия, чародинский район
Происшествия, Чародинский район
Глава села в Дагестане сообщил о затоплении 15 домов из-за ливня и сели

Глава села Магомедханов: около 15 домов затопило в селе Алчуниб из-за ливня и сели

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСело в Дагестане
Село в Дагестане - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Село в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. Порядка 15 домов оказались затоплены в горном селе Алчуниб в Чародинском районе Дагестана из-за сильного дождя и схода селевых масс, сообщил РИА Новости в пятницу глава села Абусупиян Магомедханов.
"В результате обильного дождя, который был с утра до 11 часов, в населенном пункте Алчуниб сошел селевой поток. Река Вера, которая проходит сквозь село, вышла из русла… На текущий момент примерно 15 домовладений затоплены, частично вода зашла, селевая масса во дворах. В пяти домах, в которые зашла селевая масса, постоянно проживают люди, в остальных проживают не постоянно. Наверно, есть какая-то порча имущества, по результатам расчистки будет видно", – сказал Магомедханов.
По его словам, муниципальная дорога, которая проходит через Алчуниб и соединяет его с соседним населенным пунктом, завалена селевой массой и валунами. Транспортное сообщение прервано.
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ПроисшествияЧародинский район
 
 
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