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Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/postavki-1888087561.html
Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS
Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS - РИА Новости, 04.08.2023
Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS
Администрация США пока не имеет новой информации относительно возможного решения о будущих поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил в четверг РИА... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:51
2023-08-04T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Администрация США пока не имеет новой информации относительно возможного решения о будущих поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Никаких обновлений по ATACMS нет", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, продолжает ли президент США Джо Байден изучать возможность поставок Украине таких ракет. В начале текущей недели помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсуждает с Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет. Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS - ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, украина, джон кирби, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джон Кирби, НАТО
Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS

Кирби: Белый дом не имеет новых данных о возможных поставках Киеву ракет ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Администрация США пока не имеет новой информации относительно возможного решения о будущих поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Никаких обновлений по ATACMS нет", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, продолжает ли президент США Джо Байден изучать возможность поставок Украине таких ракет.
В начале текущей недели помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсуждает с Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет.
Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS - ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжон КирбиНАТО
 
 
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