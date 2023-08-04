https://ria.ru/20230804/pomosch-1888192170.html

Опрос: большинство американцев выступили против дополнительной помощи Киеву

Опрос: большинство американцев выступили против дополнительной помощи Киеву - РИА Новости, 04.08.2023

Опрос: большинство американцев выступили против дополнительной помощи Киеву

Большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:38

2023-08-04T14:38

2023-08-04T14:38

специальная военная операция на украине

сергей лавров

джон кирби

нато

украина

россия

сша

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы Конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS. Согласно результатам опроса, 55% респондентов считают, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки. Исследование показало значительное расхождение во взглядах между сторонниками разных политических партий. О том, что Украине не надо выделять дополнительную помощь, высказались 78% сторонников республиканцев. В то же время 61% сторонников Демократической партии выступают за дополнительную поддержку Украины. На вопрос о том, какая именно поддержка нужна Украине, 63% опрошенных отметили помощь в сборе разведданных, 53% указали на помощь в военной подготовке украинских военных. Наименее популярным видом помощи оказалось участие в конфликте американских военных сил, за который выступили лишь 17% респондентов. Опрос проводился с 1 по 31 июля среди 1279 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила 3,7 процентных пункта. Ранее в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские военные на Украине есть, но они не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку украинским операциям. Он повторил, что американские военнослужащие присутствуют на Украине для охраны посольства США и работы в аппарате военного атташе, где они, в частности, обеспечивают аудит оборонных поставок. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html

https://ria.ru/20230804/kontingent-1888135563.html

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

украина

россия

сша

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сергей лавров, джон кирби, нато, украина, россия, сша