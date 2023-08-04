https://ria.ru/20230804/polsha-1888170060.html
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии
Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:32
2023-08-04T13:32
2023-08-04T13:40
в мире
белоруссия
польша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Минска из-за вертолетов. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. "Действительно, бойцы этой группы ("Вагнера") находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы - это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию. "Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. В целом сами поляки - они склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, польша, россия, дмитрий песков
В мире, Белоруссия, Польша, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии
Песков: власти Польши склонны провоцировать, хотя сами не зафиксировали нарушения границы
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Минска из-за вертолетов.
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость
" Ярослав Качиньский
заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.
"Действительно, бойцы этой группы ("Вагнера") находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы - это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию.
"Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. В целом сами поляки - они склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует", - сказал Песков.
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"