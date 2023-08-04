Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 04.08.2023 (обновлено: 13:40 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/polsha-1888170060.html
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии
Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:32
2023-08-04T13:40
в мире
белоруссия
польша
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_0:290:2048:1442_1920x0_80_0_0_6613cd72b996059a3d24d19312108225.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Минска из-за вертолетов. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. "Действительно, бойцы этой группы ("Вагнера") находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы - это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию. "Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. В целом сами поляки - они склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887731213_125:0:2048:1442_1920x0_80_0_0_286088e81e0ac9f5dc9af49209fb06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, россия, дмитрий песков
В мире, Белоруссия, Польша, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали польские обвинения в адрес Белоруссии

Песков: власти Польши склонны провоцировать, хотя сами не зафиксировали нарушения границы

© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Польские власти склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности, это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Варшавы в адрес Минска из-за вертолетов.
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.
"Действительно, бойцы этой группы ("Вагнера") находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы - это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию.
"Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. В целом сами поляки - они склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Это линия, которая не является новой, она за последние годы прогрессирует", - сказал Песков.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"
Вчера, 13:20
 
В миреБелоруссияПольшаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала