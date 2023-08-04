https://ria.ru/20230804/polsha-1888157875.html
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку - РИА Новости, 04.08.2023
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:43
2023-08-04T12:43
2023-08-04T12:43
в мире
польша
мариуш каминьский
белоруссия
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ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось о украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. "Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России", - утверждает Каминьский. Он уточнил, что задержанный уже помещен под арест. В свою очередь пресс-служба министра-координатора спецслужб уточнила, что ранее по этому делу уже были задержаны 15 человек. Все они были арестованы по решению суда. "Интенсивные действия Агентства внутренней безопасности позволили выявить шпионско-диверсионную сеть", - утверждают в ведомстве. Согласно заявлению спецслужбы, деятельность членов сети якобы заключалась "в разведке на польской территории военных объектов и объектов критической инфраструктуры, отслеживании и документировании транспортов с военной и гуманитарной помощью для Украины". "Группа также вела подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине, поджогу объектов и автомобилей, а также избиению людей", - утверждается в заявлении. "Агентство внутренней безопасности продолжает работу по установлению подробностей о деятельности шпионской сети и обнаружению всех связанных с ней лиц. Дальнейшие задержания по делу не исключены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, мариуш каминьский, белоруссия, россия
В мире, Польша, Мариуш Каминьский, Белоруссия, Россия
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку
Польские спецслужбы задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу России
ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось о украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.
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"Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России", - утверждает Каминьский. Он уточнил, что задержанный уже помещен под арест.
В свою очередь пресс-служба министра-координатора спецслужб уточнила, что ранее по этому делу уже были задержаны 15 человек. Все они были арестованы по решению суда.
"Интенсивные действия Агентства внутренней безопасности позволили выявить шпионско-диверсионную сеть", - утверждают в ведомстве. Согласно заявлению спецслужбы, деятельность членов сети якобы заключалась "в разведке на польской территории военных объектов и объектов критической инфраструктуры, отслеживании и документировании транспортов с военной и гуманитарной помощью для Украины". "Группа также вела подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине
, поджогу объектов и автомобилей, а также избиению людей", - утверждается в заявлении.
"Агентство внутренней безопасности продолжает работу по установлению подробностей о деятельности шпионской сети и обнаружению всех связанных с ней лиц. Дальнейшие задержания по делу не исключены", - говорится в сообщении.
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