Рейтинг@Mail.ru
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/polsha-1888157875.html
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку - РИА Новости, 04.08.2023
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:43
2023-08-04T12:43
в мире
польша
мариуш каминьский
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f07b0bb90ef4748cf7c3d04e3f9200.jpg
ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский. Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось о украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. "Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России", - утверждает Каминьский. Он уточнил, что задержанный уже помещен под арест. В свою очередь пресс-служба министра-координатора спецслужб уточнила, что ранее по этому делу уже были задержаны 15 человек. Все они были арестованы по решению суда. "Интенсивные действия Агентства внутренней безопасности позволили выявить шпионско-диверсионную сеть", - утверждают в ведомстве. Согласно заявлению спецслужбы, деятельность членов сети якобы заключалась "в разведке на польской территории военных объектов и объектов критической инфраструктуры, отслеживании и документировании транспортов с военной и гуманитарной помощью для Украины". "Группа также вела подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине, поджогу объектов и автомобилей, а также избиению людей", - утверждается в заявлении. "Агентство внутренней безопасности продолжает работу по установлению подробностей о деятельности шпионской сети и обнаружению всех связанных с ней лиц. Дальнейшие задержания по делу не исключены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html
https://ria.ru/20230109/shpiony-1843566345.html
польша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f574cde94c661302c662cbc322b80d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, мариуш каминьский, белоруссия, россия
В мире, Польша, Мариуш Каминьский, Белоруссия, Россия
В Польше заподозрили белоруса в работе на российскую разведку

Польские спецслужбы задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 авг - РИА Новости. Польские спецслужбы задержали подозреваемого в работе на российскую разведку, заявил в соцсети X (бывшая Twitter) глава МВД страны, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось о украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Россия купила всех польских политиков. Если верить польским политикам
5 июня, 08:00
"Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России", - утверждает Каминьский. Он уточнил, что задержанный уже помещен под арест.
В свою очередь пресс-служба министра-координатора спецслужб уточнила, что ранее по этому делу уже были задержаны 15 человек. Все они были арестованы по решению суда.
"Интенсивные действия Агентства внутренней безопасности позволили выявить шпионско-диверсионную сеть", - утверждают в ведомстве. Согласно заявлению спецслужбы, деятельность членов сети якобы заключалась "в разведке на польской территории военных объектов и объектов критической инфраструктуры, отслеживании и документировании транспортов с военной и гуманитарной помощью для Украины". "Группа также вела подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине, поджогу объектов и автомобилей, а также избиению людей", - утверждается в заявлении.
"Агентство внутренней безопасности продолжает работу по установлению подробностей о деятельности шпионской сети и обнаружению всех связанных с ней лиц. Дальнейшие задержания по делу не исключены", - говорится в сообщении.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Конфликт на Украине вынудил Польшу повысить зарплаты шпионам, сообщили СМИ
9 января, 07:15
 
В миреПольшаМариуш КаминьскийБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала