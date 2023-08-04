https://ria.ru/20230804/poligony-1888087154.html
РЭО создаст нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах
РЭО создаст нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах - РИА Новости, 04.08.2023
РЭО создаст нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах
Российский экологический оператор планирует создать нейронную сеть, которая будет искать нарушения на мусорных полигонах, оцифрованных с помощью беспилотников,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:23
2023-08-04T00:23
2023-08-04T00:23
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор планирует создать нейронную сеть, которая будет искать нарушения на мусорных полигонах, оцифрованных с помощью беспилотников, сообщили в компании. По данным компании, в 2022 году РЭО построил 3D-модели 496 полигонов (всего в России их около 900) и оценил их остаточную вместимость, зафиксировав более трех тысяч нарушений. "Планируем в этом году создать нейронную сеть, которая будет делать это автоматически", - сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. Как уточнили в компании, внедрение автоматического поиска нарушений необходимо для снижения объема работы аналитиков при обработке большого количества данных. Нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20230804/reo-1888086322.html
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
РЭО создаст нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах
РЭО создаст нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах с помощью беспилотников
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор планирует создать нейронную сеть, которая будет искать нарушения на мусорных полигонах, оцифрованных с помощью беспилотников, сообщили в компании.
По данным компании, в 2022 году РЭО построил 3D-модели 496 полигонов (всего в России
их около 900) и оценил их остаточную вместимость, зафиксировав более трех тысяч нарушений.
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"Планируем в этом году создать нейронную сеть, которая будет делать это автоматически", - сообщил журналистам заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.
Как уточнили в компании, внедрение автоматического поиска нарушений необходимо для снижения объема работы аналитиков при обработке большого количества данных.
Нейросеть сможет замечать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждения, наличие птиц и другие нарушения.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО - курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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