https://ria.ru/20230804/pogoda-1888101778.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 30 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:22
2023-08-04T08:22
2023-08-04T08:22
общество
москва
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 30 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность, в столице преимущественно без осадков, по области местами небольшие дожди, гроза, максимальная температура плюс 28 - плюс 30, по области - от плюс 26 до плюс 31. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230726/pogoda-1886313162.html
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общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается переменная облачность и до плюс 30