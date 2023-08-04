https://ria.ru/20230804/pogoda-1888101778.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков, до плюс 30 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:22

2023-08-04T08:22

2023-08-04T08:22

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875250805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_496dfa7ca056a7d13479aff276d42c1a.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 30 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня переменная облачность, в столице преимущественно без осадков, по области местами небольшие дожди, гроза, максимальная температура плюс 28 - плюс 30, по области - от плюс 26 до плюс 31. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230726/pogoda-1886313162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода