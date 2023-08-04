https://ria.ru/20230804/perevody-1888259321.html

Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии

Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии

Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 миллионов рублей в месяц, соответствующий закон подписал Владимир Путин,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:57

2023-08-04T17:57

2023-08-04T18:56

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 миллионов рублей в месяц, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.Речь идет о переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей или по номеру счета.При переводах по номеру карты или в случае личного присутствия в отделении банка комиссия сохраняется.Как пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такое решение будет стимулировать граждан пользоваться онлайн-переводами.Банк России, со своей стороны, уточнял, что переводы в отделениях — более затратная операция для банков, а при переводах по номеру карты не всегда можно определить получателя средств. Закон обязал банки публиковать в отделениях, в мобильных приложениях и на сайтах правила взимания комиссии.Кредитные организации также теперь обязаны бесплатно напоминать гражданам об истечении их вкладов — не позднее чем за пять дней до окончания срока или в течение пяти дней после наступления условий выдачи при определенных обстоятельствах.Это должно помочь вкладчикам более грамотно распоряжаться своими деньгами и не допускать их зависания, указали в ЦБ.Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html

https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888183531.html

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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф