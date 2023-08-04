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США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности - РИА Новости, 04.08.2023
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05:32 04.08.2023 (обновлено: 09:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/peregovory-1888095670.html
США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности
США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности - РИА Новости, 04.08.2023
США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности
США и Украина начали переговоры о долгосрочных обязательствах в области безопасности между двумя странами, сообщил Госдепартамент. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:32
2023-08-04T09:15
в мире
украина
россия
сша
нато
пентагон
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США и Украина начали переговоры о долгосрочных обязательствах в области безопасности между двумя странами, сообщил Госдепартамент. Как сообщается, переговоры стартовали в четверг на встрече представителей Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США с украинскими коллегами. "Наши двусторонние обязательства будут направлены на обеспечение Украины устойчивыми силами, способными защищать ее сейчас", — говорится в релизе. Консультации проходят в рамках совместной декларации G7 о поддержке Украины, восстановлении ее экономики и интеграции в евроатлантическое сообщество. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230803/kontrakty-1888015195.html
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887730540.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, пентагон
В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Пентагон
США и Украина начали переговоры об обязательствах в области безопасности

Госдеп: США и Киев начали переговоры о долгосрочных обязательствах в области безопасности

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. США и Украина начали переговоры о долгосрочных обязательствах в области безопасности между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Как сообщается, переговоры стартовали в четверг на встрече представителей Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности США с украинскими коллегами.
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"Наши двусторонние обязательства будут направлены на обеспечение Украины устойчивыми силами, способными защищать ее сейчас", — говорится в релизе.
Консультации проходят в рамках совместной декларации G7 о поддержке Украины, восстановлении ее экономики и интеграции в евроатлантическое сообщество.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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