Рейтинг@Mail.ru
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:26 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/otdykh-1888183057.html
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета - РИА Новости, 04.08.2023
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета
Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:26
2023-08-04T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
детский отдых
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888186269_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_5782bd7da3081e2e784a922fa32c72f6.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули свыше 80 тысяч детей, а сейчас на летних сменах находятся 20 тысяч ребят. Для наших юных посетителей работает 105 загородных лагерей и шесть палаточных", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что до конца лета остался месяц и скучать детям не приходится - в лагерях проходит масса активностей. Это творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое. Детский лагерь является прекрасной возможностью провести каникулы весело и с пользой. Подобрать подходящий вариант для отдыха ребенка можно на сайте.
https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888186269_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_0618bd769d1f0d83fad19c9d21e884e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), детский отдых, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Детский отдых, Дети

Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета

© iStock.com / ImgorthandДети плавают на каяке на озере
Дети плавают на каяке на озере - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / Imgorthand
Дети плавают на каяке на озере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули свыше 80 тысяч детей, а сейчас на летних сменах находятся 20 тысяч ребят. Для наших юных посетителей работает 105 загородных лагерей и шесть палаточных", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Проверка здоровья в парке Московской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках
13:35
В пресс-службе добавили, что до конца лета остался месяц и скучать детям не приходится - в лагерях проходит масса активностей. Это творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое.
Детский лагерь является прекрасной возможностью провести каникулы весело и с пользой. Подобрать подходящий вариант для отдыха ребенка можно на сайте.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Детский отдыхДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала