https://ria.ru/20230804/otdykh-1888183057.html

Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета

Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета - РИА Новости, 04.08.2023

Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета

Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:26

2023-08-04T14:26

2023-08-04T14:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

детский отдых

дети

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули свыше 80 тысяч детей, а сейчас на летних сменах находятся 20 тысяч ребят. Для наших юных посетителей работает 105 загородных лагерей и шесть палаточных", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что до конца лета остался месяц и скучать детям не приходится - в лагерях проходит масса активностей. Это творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое. Детский лагерь является прекрасной возможностью провести каникулы весело и с пользой. Подобрать подходящий вариант для отдыха ребенка можно на сайте.

https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), детский отдых, дети