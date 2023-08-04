https://ria.ru/20230804/otdykh-1888183057.html
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета - РИА Новости, 04.08.2023
Более 80 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета
Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:26
2023-08-04T14:26
2023-08-04T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
детский отдых
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888186269_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_5782bd7da3081e2e784a922fa32c72f6.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свыше 80 тысяч ребят отдохнули в детских лагерях Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В детских лагерях Подмосковья с начала лета отдохнули свыше 80 тысяч детей, а сейчас на летних сменах находятся 20 тысяч ребят. Для наших юных посетителей работает 105 загородных лагерей и шесть палаточных", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что до конца лета остался месяц и скучать детям не приходится - в лагерях проходит масса активностей. Это творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многое другое. Детский лагерь является прекрасной возможностью провести каникулы весело и с пользой. Подобрать подходящий вариант для отдыха ребенка можно на сайте.
https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888186269_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_0618bd769d1f0d83fad19c9d21e884e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), детский отдых, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Детский отдых, Дети