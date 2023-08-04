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В Кузбассе более 400 человек проходят обучение по IT-специальностям - РИА Новости, 04.08.2023
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09:53 04.08.2023 (обновлено: 11:23 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/obuchenie-1888112233.html
В Кузбассе более 400 человек проходят обучение по IT-специальностям
В Кузбассе более 400 человек проходят обучение по IT-специальностям - РИА Новости, 04.08.2023
В Кузбассе более 400 человек проходят обучение по IT-специальностям
В Кузбассе более 400 человек обучаются IT-специальностям в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:53
2023-08-04T11:23
россия
сергей цивилев
владимир путин
томский государственный университет
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. В Кузбассе более 400 человек обучаются IT-специальностям в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В регионе продолжается прием заявок на обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта одобрены около 1,5 тысячи заявок. Более 400 человек из них выбрали IT-специальности. Почти 60% обучившихся уже нашли новую работу или применяют полученные навыки на прежней работе. До конца года планируется обучить около 3 тысяч человек по 100 специальностям", – говорится в сообщении. Уточняется, что жители региона выбирают для обучения такие IT-компетенции, как менеджер по работе на маркетплейсах, 1С-программист, куратор программ онлайн-образования, тестировщик программного обеспечения, графический дизайн, веб-программист, веб-дизайнер и другие. "В Кузбассе мы поступательно создаем возможности для всестороннего развития и самореализации жителей региона. Благодаря нацпроекту "Демография" кузбассовцы могут бесплатно обучиться разным специальностям. Одной из самых востребованных стала сфера информационных технологий. Это перспективное направление, которое пользуется популярностью как среди молодежи, так и людей старшего возраста", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Стать участником проекта могут люди в возрасте от 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей до 7 лет, безработные и находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий и СВО, а также граждане других категорий. Программа переобучения доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. Полностью список размещен на сайте. После обучения можно как трудоустроиться по найму, так и открыть собственное дело. Обучение организуют Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Финансируется оно из федерального бюджета. Подать заявку и ознакомиться с условиями обучения можно самостоятельно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России" или при посещении кадрового центра.
https://ria.ru/20230719/kuban-1885177493.html
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россия, сергей цивилев, владимир путин, томский государственный университет, кемеровская область
Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Томский государственный университет, Кемеровская область
В Кузбассе более 400 человек проходят обучение по IT-специальностям

Губернатор Цивилев: в Кузбассе более 400 человек обучаются IT-специальностям

© Фото : Администрация Правительства КузбассаОбучение IT-специальности в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" в Кузбассе
Обучение IT-специальности в рамках федерального проекта Содействие занятости нацпроекта Демография в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Обучение IT-специальности в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. В Кузбассе более 400 человек обучаются IT-специальностям в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В регионе продолжается прием заявок на обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта одобрены около 1,5 тысячи заявок. Более 400 человек из них выбрали IT-специальности. Почти 60% обучившихся уже нашли новую работу или применяют полученные навыки на прежней работе. До конца года планируется обучить около 3 тысяч человек по 100 специальностям", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что жители региона выбирают для обучения такие IT-компетенции, как менеджер по работе на маркетплейсах, 1С-программист, куратор программ онлайн-образования, тестировщик программного обеспечения, графический дизайн, веб-программист, веб-дизайнер и другие.
"В Кузбассе мы поступательно создаем возможности для всестороннего развития и самореализации жителей региона. Благодаря нацпроекту "Демография" кузбассовцы могут бесплатно обучиться разным специальностям. Одной из самых востребованных стала сфера информационных технологий. Это перспективное направление, которое пользуется популярностью как среди молодежи, так и людей старшего возраста", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Стать участником проекта могут люди в возрасте от 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей до 7 лет, безработные и находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий и СВО, а также граждане других категорий. Программа переобучения доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. Полностью список размещен на сайте. После обучения можно как трудоустроиться по найму, так и открыть собственное дело.
Обучение организуют Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Финансируется оно из федерального бюджета.
Подать заявку и ознакомиться с условиями обучения можно самостоятельно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России" или при посещении кадрового центра.
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РоссияСергей ЦивилевВладимир ПутинТомский государственный университетКемеровская область
 
 
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