https://ria.ru/20230804/obstrely-1888141861.html
Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов
Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов - РИА Новости, 04.08.2023
Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов
Нужно более серьезно регулировать публикацию фото и видео с последствиями обстрелов и терактов, сообщил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:54
2023-08-04T11:54
2023-08-04T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей климов
технологии
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нужно более серьезно регулировать публикацию фото и видео с последствиями обстрелов и терактов, сообщил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по международному сотрудничеству "Единой России" Андрей Климов. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в "Единой России" якобы обсуждают и, вероятно, в ближайшее же время начнется подготовка законопроекта, устанавливающего ответственность за публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями обстрелов, терактов. В свою очередь Климов сообщил, что не является автором инициативы, но поддерживает ее. "Конечно же, должны быть ограничения, и, между прочим, в целом ряде государств, включая недружественные государства, такие ограничения накладываются", - ответил Климов. Сенатор напомнил события на Дубровке в 2002 году, где вооруженные боевики в течение трех дней удерживали заложников в театральном центре. "Из-за того, что некоторые телеканалы вели трансляцию, они едва не сорвали антитеррористические мероприятия, и жертв могло быть огромное количество в результате этого. Тогда кое-какие ограничения были введены, сейчас поскольку распространились средства фиксации и передачи информации, в том числе телефоны, то, конечно, с вероятностью того, что эта информация в недобрых руках может отрицательно сказаться на безопасности и жизни других граждан, эта сфера должна быть урегулирована более серьезно с учетом новых вызовов", - поделился Климов.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1887982147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей климов, технологии, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Климов, Технологии, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов
Сенатор Климов призвал ввести ограничения на публикацию кадров с последствиями обстрелов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нужно более серьезно регулировать публикацию фото и видео с последствиями обстрелов и терактов, сообщил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по международному сотрудничеству "Единой России" Андрей Климов.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в "Единой России" якобы обсуждают и, вероятно, в ближайшее же время начнется подготовка законопроекта, устанавливающего ответственность за публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями обстрелов, терактов. В свою очередь Климов сообщил, что не является автором инициативы, но поддерживает ее.
"Конечно же, должны быть ограничения, и, между прочим, в целом ряде государств, включая недружественные государства, такие ограничения накладываются", - ответил Климов.
Сенатор напомнил события на Дубровке в 2002 году, где вооруженные боевики в течение трех дней удерживали заложников в театральном центре. "Из-за того, что некоторые телеканалы вели трансляцию, они едва не сорвали антитеррористические мероприятия, и жертв могло быть огромное количество в результате этого. Тогда кое-какие ограничения были введены, сейчас поскольку распространились средства фиксации и передачи информации, в том числе телефоны, то, конечно, с вероятностью того, что эта информация в недобрых руках может отрицательно сказаться на безопасности и жизни других граждан, эта сфера должна быть урегулирована более серьезно с учетом новых вызовов", - поделился Климов.
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