https://ria.ru/20230804/obstrely-1888141861.html

Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов

Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов - РИА Новости, 04.08.2023

Сенатор призвал регулировать публикацию кадров с последствиями обстрелов

Нужно более серьезно регулировать публикацию фото и видео с последствиями обстрелов и терактов, сообщил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:54

2023-08-04T11:54

2023-08-04T11:54

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей климов

технологии

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нужно более серьезно регулировать публикацию фото и видео с последствиями обстрелов и терактов, сообщил РИА Новости сенатор, замглавы комиссии партии по международному сотрудничеству "Единой России" Андрей Климов. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в "Единой России" якобы обсуждают и, вероятно, в ближайшее же время начнется подготовка законопроекта, устанавливающего ответственность за публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями обстрелов, терактов. В свою очередь Климов сообщил, что не является автором инициативы, но поддерживает ее. "Конечно же, должны быть ограничения, и, между прочим, в целом ряде государств, включая недружественные государства, такие ограничения накладываются", - ответил Климов. Сенатор напомнил события на Дубровке в 2002 году, где вооруженные боевики в течение трех дней удерживали заложников в театральном центре. "Из-за того, что некоторые телеканалы вели трансляцию, они едва не сорвали антитеррористические мероприятия, и жертв могло быть огромное количество в результате этого. Тогда кое-какие ограничения были введены, сейчас поскольку распространились средства фиксации и передачи информации, в том числе телефоны, то, конечно, с вероятностью того, что эта информация в недобрых руках может отрицательно сказаться на безопасности и жизни других граждан, эта сфера должна быть урегулирована более серьезно с учетом новых вызовов", - поделился Климов.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1887982147.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей климов, технологии, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр