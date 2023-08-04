ВСУ за час выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Автобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 18 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
По информации ведомства, с 23.30 до 23.50 украинские войска выпустили еще 15 натовских снарядов по Петровскому району Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.