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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 04.08.2023
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23:35 04.08.2023 (обновлено: 23:57 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888297177.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 04.08.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T23:35
2023-08-04T23:57
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 августа по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - по улице Левицкого, 23/2 ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район находится в северной части Донецка.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Представительство ДНР сообщило, что при обстреле Киевского района пострадал мирный житель

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Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 августа по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): - по улице Левицкого, 23/2 ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район находится в северной части Донецка.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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