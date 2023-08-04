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Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888293804.html
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T22:41
2023-08-04T22:41
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 21.10 мск ведомство зафиксировало обстрел Ясиноватского района, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 21.15 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке По данным представительства, в 21.15 и 22.00 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Макеевке 27 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 21.10 мск ведомство зафиксировало обстрел Ясиноватского района, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 21.15 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке
По данным представительства, в 21.15 и 22.00 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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