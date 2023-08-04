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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:19
2023-08-04T21:19
2023-08-04T21:19
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.20 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Ранее представительство сообщало, что по Ясиноватскому району было впущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватскому району десять ракет из РСЗО