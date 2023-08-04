https://ria.ru/20230804/obstrel-1888258920.html

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.08.2023

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:55

2023-08-04T17:55

2023-08-04T17:55

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Петровского района укронацистами по улице Родионова ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Мэр добавил, что в результате обстрела была повреждена газовая труба по улицам Безлесной и Старченко. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия