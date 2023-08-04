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При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888258920.html
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.08.2023
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:55
2023-08-04T17:55
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Петровского района укронацистами по улице Родионова ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Мэр добавил, что в результате обстрела была повреждена газовая труба по улицам Безлесной и Старченко. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате варварского обстрела Петровского района укронацистами по улице Родионова ранен мужчина 1969 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Мэр добавил, что в результате обстрела была повреждена газовая труба по улицам Безлесной и Старченко.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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