https://ria.ru/20230804/obstrel-1888153336.html

ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили более сотни снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:27

2023-08-04T12:27

2023-08-04T12:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили более сотни снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по пять артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство", — говорится в публикации.В Борисовском районе 12 раз обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка, по селу Кукуевка в Валуйском горокруге выпущены пять артиллерийских снарядов, по Колотиловке — три, по Вязовому — шесть. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа зафиксировано 20 прилетов, в Сподарюшино — пять."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – шесть минометных снарядов, по хутору Марьино – пять. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — отметил Гладков.Всего по населенным пунктам области выпущены 102 снаряда. Кроме этого, село в Белгородском районе атаковано дроном-камикадзе. Интенсивность обстрелов региона остается высокой. Для сравнения: средний показатель в июле составлял 87 снарядов за сутки, тогда как за первые три дня августа в среднем территории обстреливали 107 раз в сутки.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков