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ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.08.2023 (обновлено: 12:55 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888153336.html
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили более сотни снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:27
2023-08-04T12:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили более сотни снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по пять артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство&quot;, — говорится в публикации.В Борисовском районе 12 раз обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка, по селу Кукуевка в Валуйском горокруге выпущены пять артиллерийских снарядов, по Колотиловке — три, по Вязовому — шесть. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа зафиксировано 20 прилетов, в Сподарюшино — пять."В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – шесть минометных снарядов, по хутору Марьино – пять. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — отметил Гладков.Всего по населенным пунктам области выпущены 102 снаряда. Кроме этого, село в Белгородском районе атаковано дроном-камикадзе. Интенсивность обстрелов региона остается высокой. Для сравнения: средний показатель в июле составлял 87 снарядов за сутки, тогда как за первые три дня августа в среднем территории обстреливали 107 раз в сутки.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html
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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 102 снаряда по шести районам Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили более сотни снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по пять артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство", — говорится в публикации.

В Борисовском районе 12 раз обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка, по селу Кукуевка в Валуйском горокруге выпущены пять артиллерийских снарядов, по Колотиловке — три, по Вязовому — шесть. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа зафиксировано 20 прилетов, в Сподарюшино — пять.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – шесть минометных снарядов, по хутору Марьино – пять. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — отметил Гладков.
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Всего по населенным пунктам области выпущены 102 снаряда. Кроме этого, село в Белгородском районе атаковано дроном-камикадзе.
Интенсивность обстрелов региона остается высокой. Для сравнения: средний показатель в июле составлял 87 снарядов за сутки, тогда как за первые три дня августа в среднем территории обстреливали 107 раз в сутки.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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