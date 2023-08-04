https://ria.ru/20230804/obstrel-1888101246.html
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:15
2023-08-04T08:15
2023-08-04T08:15
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 05:55 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 7.00 по Никитовскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра, в 7.30 – пять снарядов калибра 155 миллиметров в общей сложности по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html
донецк
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донецк, макеевка, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости.
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 05:55 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 7.00 по Никитовскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра, в 7.30 – пять снарядов калибра 155 миллиметров в общей сложности по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.