https://ria.ru/20230804/oborudovanie-1888185805.html

Пограничные пункты контроля в Оренбуржье получили современное оборудование

Пограничные пункты контроля в Оренбуржье получили современное оборудование - РИА Новости, 04.08.2023

Пограничные пункты контроля в Оренбуржье получили современное оборудование

На контрольно-пропускном пункте "Маштаково" установили современные портальные комплексы, которые сокращают время контрольных процедур в 2-2,5 раза, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

2023-08-04T14:46

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. На контрольно-пропускном пункте "Маштаково" установили современные портальные комплексы, которые сокращают время контрольных процедур в 2-2,5 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Маштаково" - один из самых востребованных КПП на границе с Казахстаном. Сейчас в районе пункта пропуска идет ремонт дороги, который планируется завершить до конца августа. "Оренбургские пункты пропуска "Маштаково" и "Сагарчин" входят в число ключевых на российско-казахстанской границе. На "Маштаково" установлено современное оборудование. Реконструкцию пункта пропуска "Сагарчин" еще предстоит выполнить. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. В скором времени на объекте начнутся работы. Модернизация приграничных пунктов пропуска в Оренбуржье позволит более, чем вдвое ускорить транзит", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Портальными комплексами в 2022 году уже был оснащен пункт пропуска "Тагиркент-Казмаляр". До конца третьего квартала 2023 года реконструкции подвергнутся еще пять пунктов пропуска, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что на сухопутной границе с Казахстаном функционирует 50 пунктов пропуска. Относительно десяти приоритетных из них в апреле 2023 года совместно с казахстанской стороной утвержден план мероприятий по комплексной реконструкции. Работы планируется завершить в 2027 году.

https://ria.ru/20230728/obnovlenie-1886825608.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область