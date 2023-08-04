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Самый крупный объект культуры Якутии построят в поселке Нижний Бестях
Самый крупный объект культуры Якутии построят в поселке Нижний Бестях - РИА Новости, 04.08.2023
Самый крупный объект культуры Якутии построят в поселке Нижний Бестях
Самый крупный среди объектов культуры Якутии построят по нацпроекту "Культура" в поселке Нижний Бестях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:58
2023-08-04T09:58
2023-08-04T09:58
республика саха (якутия)
мегино-кангаласский улус
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Самый крупный среди объектов культуры Якутии построят по нацпроекту "Культура" в поселке Нижний Бестях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус посетил рабочую площадку. Ввод двухэтажного Центра культуры площадью более 3,2 тысяч квадратных метров запланирован осенью следующего года. "Поселок Нижний Бестях в последние годы активно развивается. Мы построили детский сад на 240 мест, спортивный комплекс. Сейчас строится Центр культурного развития, который станет самым крупным объектом в республике, возводимым по национальному проекту "Культура". В следующем году начнется строительство поликлиники со стационаром. Уверен, что жители заметят все эти изменения, которые качественно повысят уровень жизни в быстро растущем поселке. Отмечу, что для нас важно, чтобы комфортные условия были созданы в каждом районе республики, не только в городе, но и в небольших селах и поселках", – приводятся слова Николаева. По словам главного инженера ООО "СТК" - генерального подрядчика Центра культуры Василия Ефимова, на данном этапе строительная готовность объекта – 21%, в этом году возведут основной каркас коробки здания. Глава республики поручил построить хорошие подъездные дороги к Центру, сделать просторную сцену в зале и ввести объект четко в установленные сроки. Отмечается, что последние пять лет в Мегино-Кангаласском улусе введены в строй многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени Д.Ф. Ходулова в селе Майя, пристрой к многофункциональному культурному комплексу в селе Сымах, Дом культуры на 100 мест в селе Телиги. Фото от пресс-службы главы и правительства республики.
https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html
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мегино-кангаласский улус, айсен николаев, общество
Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, Айсен Николаев, Общество
ЯКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Самый крупный среди объектов культуры Якутии построят по нацпроекту "Культура" в поселке Нижний Бестях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев
в ходе рабочей поездки в Мегино-Кангаласский улус
посетил рабочую площадку.
Ввод двухэтажного Центра культуры площадью более 3,2 тысяч квадратных метров запланирован осенью следующего года.
«
"Поселок Нижний Бестях в последние годы активно развивается. Мы построили детский сад на 240 мест, спортивный комплекс. Сейчас строится Центр культурного развития, который станет самым крупным объектом в республике, возводимым по национальному проекту "Культура". В следующем году начнется строительство поликлиники со стационаром. Уверен, что жители заметят все эти изменения, которые качественно повысят уровень жизни в быстро растущем поселке. Отмечу, что для нас важно, чтобы комфортные условия были созданы в каждом районе республики, не только в городе, но и в небольших селах и поселках", – приводятся слова Николаева.
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По словам главного инженера ООО "СТК" - генерального подрядчика Центра культуры Василия Ефимова, на данном этапе строительная готовность объекта – 21%, в этом году возведут основной каркас коробки здания.
Глава республики поручил построить хорошие подъездные дороги к Центру, сделать просторную сцену в зале и ввести объект четко в установленные сроки.
Отмечается, что последние пять лет в Мегино-Кангаласском улусе введены в строй многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени Д.Ф. Ходулова в селе Майя, пристрой к многофункциональному культурному комплексу в селе Сымах, Дом культуры на 100 мест в селе Телиги.
Фото от пресс-службы главы и правительства республики.
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