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Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
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23:20 04.08.2023 (обновлено: 23:21 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/niger-1888296186.html
Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере
Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере
США продолжают следить за развитием ситуации в Нигере, где власть захватили мятежники, и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T23:20
2023-08-04T23:21
в мире
сша
министерство обороны сша
переворот в нигере — 2023
нигер
мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации в Нигере, где власть захватили мятежники, и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса, заявил РИА Новости представитель Пентагона."Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения", - сказал высокопоставленный военный.Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживают ли США возможную интервенцию в Нигер со стороны других государств.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на комиссара Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщило, что организация разработала план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил.Помимо этого, смещенный со своего поста президент Нигера Мохамед Базум накануне опубликовал колонку в газете Washington Post, в которой попросил США и международное сообщество восстановить конституционный порядок в его стране.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, переворот в нигере — 2023, нигер, мохамед базум
В мире, США, Министерство обороны США, Переворот в Нигере — 2023, Нигер, Мохамед Базум
Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере

Пентагон: США наблюдают за мятежом в Нигере и сфокусировались на дипломатическом решении

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации в Нигере, где власть захватили мятежники, и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса, заявил РИА Новости представитель Пентагона.
"Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения", - сказал высокопоставленный военный.
Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживают ли США возможную интервенцию в Нигер со стороны других государств.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на комиссара Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщило, что организация разработала план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил.
Помимо этого, смещенный со своего поста президент Нигера Мохамед Базум накануне опубликовал колонку в газете Washington Post, в которой попросил США и международное сообщество восстановить конституционный порядок в его стране.
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В миреСШАМинистерство обороны СШАПереворот в Нигере — 2023НигерМохамед Базум
 
 
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