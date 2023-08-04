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Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере

Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023

Пентагон заявил, что США следят за мятежом в Нигере

США продолжают следить за развитием ситуации в Нигере, где власть захватили мятежники, и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T23:20

2023-08-04T23:20

2023-08-04T23:21

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мохамед базум

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США продолжают следить за развитием ситуации в Нигере, где власть захватили мятежники, и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса, заявил РИА Новости представитель Пентагона."Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения", - сказал высокопоставленный военный.Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживают ли США возможную интервенцию в Нигер со стороны других государств.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на комиссара Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщило, что организация разработала план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил.Помимо этого, смещенный со своего поста президент Нигера Мохамед Базум накануне опубликовал колонку в газете Washington Post, в которой попросил США и международное сообщество восстановить конституционный порядок в его стране.

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в мире, сша, министерство обороны сша, переворот в нигере — 2023, нигер, мохамед базум