https://ria.ru/20230804/niger-1888282624.html

ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере

ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023

ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил, передает РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:29

2023-08-04T20:29

2023-08-04T21:55

в мире

нигер

западная африка

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

ниамей

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил, передает агентство Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу. "Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. <...> Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесет удар, решение примут главы государств", — говорится в сообщении.При этом, по данным издания, сообщество выступает за дипломатическое урегулирование ситуации и дает мятежникам возможность "отменить то, что они сделали". Сегодня делегация ЭКОВАС покинула Нигер, так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.Как ранее подчеркивали в организации, военное вмешательство в ситуацию в африканской стране будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.

https://ria.ru/20230804/nigeriya-1888174509.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

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в мире, нигер, западная африка, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, ниамей