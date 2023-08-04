ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере
Reuters: ЭКОВАС разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил, передает агентство Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу.
"Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. <...> Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесет удар, решение примут главы государств", — говорится в сообщении.
При этом, по данным издания, сообщество выступает за дипломатическое урегулирование ситуации и дает мятежникам возможность "отменить то, что они сделали".
Сегодня делегация ЭКОВАС покинула Нигер, так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.
Как ранее подчеркивали в организации, военное вмешательство в ситуацию в африканской стране будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.