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В Нигерии представили план развертывания войск в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
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17:51 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/niger-1888257976.html
В Нигерии представили план развертывания войск в Нигере
В Нигерии представили план развертывания войск в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
В Нигерии представили план развертывания войск в Нигере
Президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу проинформировал Национальное собрание страны о предложенных ЭКОВАС военных действиях и других санкциях... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:51
2023-08-04T17:51
в мире
нигер
нигерия
переворот в нигере — 2023
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу проинформировал Национальное собрание страны о предложенных ЭКОВАС военных действиях и других санкциях против Нигера на фоне военного переворота, передает нигерийское издание Daily Trust со ссылкой на письмо Тинубу, адресованное парламенту. Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. Делегация ЭКОВАС в пятницу покинула Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани. "ЭКОВАС под моим руководством (президента Тинубу - ред.) ... приняло решение добиваться возвращения демократически избранного правительства (в Нигере - ред.). Стремясь восстановить мир, ЭКОВАС созвало совещание и выступило с коммюнике. Среди мер предусмотрено ... развертывание армии для военного вмешательства, чтобы обеспечить подчинение военной хунты в Нигере, если она не отступит", - цитирует издание письмо политика, зачитанное председателем парламента Годсвиллом Акпабио. Как отмечает издание, новые меры также включают закрытие и мониторинг сухопутных границ между странами, отключение подачи электроэнергии в Нигер и наложение санкций. "Кроме того, ... будут отменены коммерческие и специальные рейсы в Республику Нигер и из нее", - отмечает издание со ссылкой на письмо. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230801/niger-1887529503.html
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, нигерия, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Нигер, Нигерия, Переворот в Нигере — 2023, Экономическое сообщество стран Западной Африки
В Нигерии представили план развертывания войск в Нигере

Daily Trust: президент Нигерии Тинубу доложил парламенту о планах ввода войск в Нигер

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу проинформировал Национальное собрание страны о предложенных ЭКОВАС военных действиях и других санкциях против Нигера на фоне военного переворота, передает нигерийское издание Daily Trust со ссылкой на письмо Тинубу, адресованное парламенту.
Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. Делегация ЭКОВАС в пятницу покинула Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани.
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«
"ЭКОВАС под моим руководством (президента Тинубу - ред.) ... приняло решение добиваться возвращения демократически избранного правительства (в Нигере - ред.). Стремясь восстановить мир, ЭКОВАС созвало совещание и выступило с коммюнике. Среди мер предусмотрено ... развертывание армии для военного вмешательства, чтобы обеспечить подчинение военной хунты в Нигере, если она не отступит", - цитирует издание письмо политика, зачитанное председателем парламента Годсвиллом Акпабио.
Как отмечает издание, новые меры также включают закрытие и мониторинг сухопутных границ между странами, отключение подачи электроэнергии в Нигер и наложение санкций.
«
"Кроме того, ... будут отменены коммерческие и специальные рейсы в Республику Нигер и из нее", - отмечает издание со ссылкой на письмо.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерНигерияПереворот в Нигере — 2023Экономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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