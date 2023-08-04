https://ria.ru/20230804/niger-1888166909.html

В Кремле выступили за приведение ситуации в Нигере в конституционное русло

В Кремле выступили за приведение ситуации в Нигере в конституционное русло - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле выступили за приведение ситуации в Нигере в конституционное русло

Вряд ли вмешательство нерегиональных стран, в том числе США, будет способствовать улучшению обстановки в Нигере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:23

2023-08-04T13:23

2023-08-04T13:23

в мире

нигер

россия

дмитрий песков

переворот в нигере — 2023

сша

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вряд ли вмешательство нерегиональных стран, в том числе США, будет способствовать улучшению обстановки в Нигере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в ночь на пятницу в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов."Что касается нас: мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло, без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней", - сказал Песков. "Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуации изменить к лучшему", - добавил он.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

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Кирилл Волков

в мире, нигер, россия, дмитрий песков, переворот в нигере — 2023, сша