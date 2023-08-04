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Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
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12:05 04.08.2023 (обновлено: 12:36 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/niger-1888145245.html
Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере
Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере
Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:05
2023-08-04T12:36
в мире
нигер
франция
евросоюз
набила массрали
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Накануне стало известно, что вещание французских СМИ RFI и France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота. "ЕС считает неприемлемым приостановку (вещания) RFI и France 24 в Нигере. Эта мера является серьезным посягательством на право на информацию и свободу выражения. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод", - написала представитель. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте. Данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". В пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Избранный в 2021 году президент Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
https://ria.ru/20230402/zhurnalisty-1862447554.html
https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html
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в мире, нигер, франция, евросоюз, набила массрали
В мире, Нигер, Франция, Евросоюз, Набила Массрали
Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере

ЕС назвал блокировку вещания французских СМИ в Нигере посягательством на права человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).
Накануне стало известно, что вещание французских СМИ RFI и France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота.
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"ЕС считает неприемлемым приостановку (вещания) RFI и France 24 в Нигере. Эта мера является серьезным посягательством на право на информацию и свободу выражения. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод", - написала представитель.
RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте. Данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы.
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Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
В пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Избранный в 2021 году президент Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Франции.
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