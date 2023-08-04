https://ria.ru/20230804/niger-1888145245.html

Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере

Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023

Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере

Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:05

2023-08-04T12:05

2023-08-04T12:36

в мире

нигер

франция

евросоюз

набила массрали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Накануне стало известно, что вещание французских СМИ RFI и France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота. "ЕС считает неприемлемым приостановку (вещания) RFI и France 24 в Нигере. Эта мера является серьезным посягательством на право на информацию и свободу выражения. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод", - написала представитель. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте. Данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". В пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Избранный в 2021 году президент Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Франции.

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

https://ria.ru/20230402/zhurnalisty-1862447554.html

https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html

нигер

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, франция, евросоюз, набила массрали