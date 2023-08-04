Евросоюз осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере
ЕС назвал блокировку вещания французских СМИ в Нигере посягательством на права человека
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Евросоюз решительно осуждает блокировку вещания французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 в Нигере, считает это посягательством на права и свободы человека, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).
Накануне стало известно, что вещание французских СМИ RFI и France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота.
"ЕС считает неприемлемым приостановку (вещания) RFI и France 24 в Нигере. Эта мера является серьезным посягательством на право на информацию и свободу выражения. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод", - написала представитель.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
В пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Избранный в 2021 году президент Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Франции.