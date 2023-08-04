https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html

Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере

Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере - РИА Новости, 04.08.2023

Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере

Одной из основных причин переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой, заявил в интервью EURACTIV экс-посол Франции в США, бывший РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:37

2023-08-04T10:37

2023-08-04T11:18

в мире

франция

нигер

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жерар аро

оон

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одной из основных причин переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой, заявил в интервью EURACTIV экс-посол Франции в США, бывший постпред при ООН Жерар Аро."Отсутствие четкого европейского единства в отношении общей африканской стратегии способствует хаосу, который переживает регион в настоящее время", — сказал Аро.По его словам, в некотором смысле Нигер для Франции — то же самое, что Афганистан для США. Но давно пора нормализовать политические и экономические отношения между странами, а Франции следует относиться к своим африканским партнерам как к суверенным государствам, подчеркнул Аро."Оставьте это дипломатам и компаниям и полностью избавьтесь от военного присутствия", — добавил он, отметив, что Франция больше не играет никакой выдающейся роли в регионе.На прошлой неделе военнослужащие президентской гвардии Нигера устроили мятеж, объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим они заблокировали дворец президента в столице, городе Ниамей. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире ТВ как глава Национального совета по защите отечества.Одним из первых решений мятежников на международном уровне стала денонсация военных соглашений с Францией.

https://ria.ru/20230804/niger-1888090872.html

https://ria.ru/20230804/niger-1888091102.html

франция

нигер

сша

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в мире, франция, нигер, сша, жерар аро, оон, переворот в нигере — 2023