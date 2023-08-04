https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html
Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере
Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере
Одной из основных причин переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой, заявил в интервью EURACTIV экс-посол Франции в США, бывший РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:37
2023-08-04T10:37
2023-08-04T11:18
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переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одной из основных причин переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой, заявил в интервью EURACTIV экс-посол Франции в США, бывший постпред при ООН Жерар Аро."Отсутствие четкого европейского единства в отношении общей африканской стратегии способствует хаосу, который переживает регион в настоящее время", — сказал Аро.По его словам, в некотором смысле Нигер для Франции — то же самое, что Афганистан для США. Но давно пора нормализовать политические и экономические отношения между странами, а Франции следует относиться к своим африканским партнерам как к суверенным государствам, подчеркнул Аро."Оставьте это дипломатам и компаниям и полностью избавьтесь от военного присутствия", — добавил он, отметив, что Франция больше не играет никакой выдающейся роли в регионе.На прошлой неделе военнослужащие президентской гвардии Нигера устроили мятеж, объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим они заблокировали дворец президента в столице, городе Ниамей. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире ТВ как глава Национального совета по защите отечества.Одним из первых решений мятежников на международном уровне стала денонсация военных соглашений с Францией.
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в мире, франция, нигер, сша, жерар аро, оон, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, США, Жерар Аро, ООН, Переворот в Нигере — 2023
Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере
Экс-посол Франции Аро: переворот в Нигере стал провалом для Парижа и Европы
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Одной из основных причин переворота в Нигере стали неоколониальные отношения между Парижем и Африкой, заявил в интервью EURACTIV
экс-посол Франции в США, бывший постпред при ООН Жерар Аро.
"Отсутствие четкого европейского единства в отношении общей африканской стратегии способствует хаосу, который переживает регион в настоящее время", — сказал Аро.
По его словам, в некотором смысле Нигер для Франции — то же самое, что Афганистан для США. Но давно пора нормализовать политические и экономические отношения между странами, а Франции следует относиться к своим африканским партнерам как к суверенным государствам, подчеркнул Аро.
"Оставьте это дипломатам и компаниям и полностью избавьтесь от военного присутствия", — добавил он, отметив, что Франция больше не играет никакой выдающейся роли в регионе.
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране
На прошлой неделе военнослужащие президентской гвардии Нигера устроили мятеж, объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума
, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим они заблокировали дворец президента в столице, городе Ниамей
. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире ТВ как глава Национального совета по защите отечества.
Одним из первых решений мятежников на международном уровне стала денонсация военных соглашений с Францией.
Мятежники в Нигере лишили полномочий четырех послов страны за рубежом