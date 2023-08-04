https://ria.ru/20230804/niger-1888112610.html

Делегация стран Западной Африки не встретилась с лидером путчистов в Нигере

Делегация стран Западной Африки не встретилась с лидером путчистов в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023

Делегация стран Западной Африки не встретилась с лидером путчистов в Нигере

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:56

2023-08-04T09:56

2023-08-04T10:10

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена делегации.Как отмечается, делегация, прибывшая в Нигер в четверг вечером для поиска путей выхода из кризиса в стране, уехала спустя несколько часов."Посланники ЭКОВАС уехали", - цитирует агентство в пятницу слова источника.Он добавил, что члены делегации также не встретились и с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230804/niger-1888091102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, западная африка, нигер