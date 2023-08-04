Делегация стран Западной Африки не встретилась с лидером путчистов в Нигере
СМИ: делегация Западной Африки покидает Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер, так и не встретившись с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на члена делегации.
Как отмечается, делегация, прибывшая в Нигер в четверг вечером для поиска путей выхода из кризиса в стране, уехала спустя несколько часов.
"Посланники ЭКОВАС уехали", - цитирует агентство в пятницу слова источника.
Он добавил, что члены делегации также не встретились и с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".