https://ria.ru/20230804/niger-1888107789.html

В МИД назвали события в Нигере внутренним делом страны

В МИД назвали события в Нигере внутренним делом страны - РИА Новости, 04.08.2023

В МИД назвали события в Нигере внутренним делом страны

Интервенция в Нигер, где мятежники захватили власть и сместили президента, должна быть исключена, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:23

2023-08-04T09:23

2023-08-04T09:37

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интервенция в Нигер, где мятежники захватили власть и сместили президента, должна быть исключена, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в ночь на пятницу в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов."Интервенция должна быть исключена. Они должны сами решать свои вопросы", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, не считают ли в Москве призыв свергнутого мятежниками Базума призывом к военному вмешательству."Это внутреннее дело Нигера. У нас принцип - африканским проблемам - африканское решение. Они должны решать все эти вопросы", - добавил источник.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230804/niger-1888090403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нигер, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире