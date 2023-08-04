В МИД назвали события в Нигере внутренним делом страны
В МИД призвали исключить военную интервенцию в Нигер и назвали события в стране ее делом
© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интервенция в Нигер, где мятежники захватили власть и сместили президента, должна быть исключена, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в ночь на пятницу в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
"Интервенция должна быть исключена. Они должны сами решать свои вопросы", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, не считают ли в Москве призыв свергнутого мятежниками Базума призывом к военному вмешательству.
"Это внутреннее дело Нигера. У нас принцип - африканским проблемам - африканское решение. Они должны решать все эти вопросы", - добавил источник.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".