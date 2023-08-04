В Нигере отменили комендантский час
ActuNiger: мятежники в Нигере отменили введенный после переворота комендантский час
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили об отмене комендантского часа, введенного в стране 26 июля после свержения президента Мохамеда Базума, сообщил интернет-портал ActuNiger.
"Комендантский час, введенный с 26 июля 2023 года, с сегодняшнего дня официально отменен. Указ председателя Национального совета по защите отечества (CNSP) от четверга, 3 августа 2023 года", — говорится в публикации издания в соцсети X (Twitter).
На прошлой неделе служащие президентской гвардии устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее.
В прошлую пятницу командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире ТВ как глава "Национального совета по защите отечества".
Мохамеда Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.
В воскресенье тысячи человек в Нигере вышли на акции против Франции и экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку военного переворота. Мятежники обвинили Париж в угрозе военного вмешательства. Во время акций протестующие подожгли дверь здания французского посольства и попытались прорваться внутрь, однако толпу сдержали полицейские.
На фоне беспорядков диппредставительства Франции и Италии начали эвакуацию соотечественников. США вывозят из страны часть сотрудников и членов их семей, но посольство продолжит работу.