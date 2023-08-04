https://ria.ru/20230804/niger-1888091102.html
Мятежники в Нигере лишили полномочий четырех послов страны за рубежом
Мятежники в Нигере лишили полномочий четырех послов страны за рубежом - РИА Новости, 04.08.2023
Мятежники в Нигере лишили полномочий четырех послов страны за рубежом
Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:40
2023-08-04T02:40
2023-08-04T02:40
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мохамед базум
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, передает агентство Франс Пресс. "Полномочия чрезвычайных и полномочных послов Республики Нигер во Франции, Нигерии, Того и США отозваны", - говорится в коммюнике, зачитанном по национальному телевидению. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, франция, нигерия, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Нигерия, Мохамед Базум
Мятежники в Нигере лишили полномочий четырех послов страны за рубежом
Мятежники в Нигере лишили полномочий послов страны во Франции, США, Нигерии и Того