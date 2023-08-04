https://ria.ru/20230804/niger-1888089298.html
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией - РИА Новости, 04.08.2023
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией
Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T01:51
2023-08-04T01:51
2023-08-04T13:13
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией, передает агентство Франс Пресс."Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции к ситуации в Нигере, Национальный совет по защите родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этой страной", — говорится в коммюнике.Избранный в 2021 году президент Мохамед Базум, которого мятежники отстранили от власти, считался близким союзником Парижа.Ранее нигерские военные заявили о смещении Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Офис президента утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Как сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, глава государства в порядке и чувствует себя хорошо. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией
AFP: находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией