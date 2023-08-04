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Новак оценил ситуацию с добычей нефти в России
Новак оценил ситуацию с добычей нефти в России - РИА Новости, 04.08.2023
Новак оценил ситуацию с добычей нефти в России
Добыча нефти России держится в районе 9,5 миллиона баррелей в сутки, что означает, что она соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:07
2023-08-04T16:07
2023-08-04T16:50
россия
александр новак
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Добыча нефти России держится в районе 9,5 миллиона баррелей в сутки, что означает, что она соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, начатое в марте, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак. "Общий объем добычи держится на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Это означает минус 500 тысяч добровольных сокращений, которые реализуются с марта... этого года. Кроме того, август... и сентябрь, два месяца, в течение которых мы меньше поставляем на экспортные рынки для того, чтобы совместно с другими нашими странами поддержать ситуацию на рынке и обеспечить необходимую стабильность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного уровня с мая. Майские оценки уровня добычи в РФ международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки.Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак. Накануне он заявил, что эта мера продлевается на сентябрь, но объем сокращения составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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россия, александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
Новак оценил ситуацию с добычей нефти в России
Новак сообщил, что добыча нефти в России держится в районе 9,5 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Добыча нефти России держится в районе 9,5 миллиона баррелей в сутки, что означает, что она соблюдает объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, начатое в марте, заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
вице-премьер Александр Новак.
"Общий объем добычи держится на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Это означает минус 500 тысяч добровольных сокращений, которые реализуются с марта... этого года. Кроме того, август... и сентябрь, два месяца, в течение которых мы меньше поставляем на экспортные рынки для того, чтобы совместно с другими нашими странами поддержать ситуацию на рынке и обеспечить необходимую стабильность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам Новака, Россия достигла обещанного уровня с мая. Майские оценки уровня добычи в РФ международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки.
Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял Новак. Накануне он заявил, что эта мера продлевается на сентябрь, но объем сокращения составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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