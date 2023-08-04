https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html

Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней

Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней - РИА Новости, 04.08.2023

Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней

Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:47

2023-08-04T20:47

2023-08-04T20:56

словения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767630729_0:349:2401:1700_1920x0_80_0_0_61ece47da08a7ef84ea101eda7c3b9b1.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. "За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой", - передает агентство слова представителя местной полиции Майи Адлесич. Сообщается, что среди жертв оказались двое иностранных туристов. Агентство также отмечает, что около 16 тысяч местных домохозяйств остались без электричества. Как заявили в управлении гражданской обороны Словении, часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена. Как сообщало ранее словенское агентство STA, сильные наводнения почти по всей стране были вызваны проливными дождями, метеорологи предупреждают, что осадки могут продолжаться. Порядка 250 военнослужащих вооруженных сил Словении были направлены для оказания помощи силам гражданской обороны и местным пожарным бригадам в борьбе с наводнениями и оползнями.

https://ria.ru/20230804/potop-1888277737.html

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словения, в мире