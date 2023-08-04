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Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней - РИА Новости, 04.08.2023
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20:47 04.08.2023 (обновлено: 20:56 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней - РИА Новости, 04.08.2023
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней
Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:47
2023-08-04T20:56
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. "За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой", - передает агентство слова представителя местной полиции Майи Адлесич. Сообщается, что среди жертв оказались двое иностранных туристов. Агентство также отмечает, что около 16 тысяч местных домохозяйств остались без электричества. Как заявили в управлении гражданской обороны Словении, часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена. Как сообщало ранее словенское агентство STA, сильные наводнения почти по всей стране были вызваны проливными дождями, метеорологи предупреждают, что осадки могут продолжаться. Порядка 250 военнослужащих вооруженных сил Словении были направлены для оказания помощи силам гражданской обороны и местным пожарным бригадам в борьбе с наводнениями и оползнями.
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словения, в мире
Словения, В мире
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней

Франс Пресс: три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней

© Pixabay / yoyo61Озеро в Словении
Озеро в Словении - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Pixabay / yoyo61
Озеро в Словении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
"За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой", - передает агентство слова представителя местной полиции Майи Адлесич.
Сообщается, что среди жертв оказались двое иностранных туристов. Агентство также отмечает, что около 16 тысяч местных домохозяйств остались без электричества.
Как заявили в управлении гражданской обороны Словении, часть районов страны полностью отрезана от транспортного сообщения, связь с ними затруднена.
Как сообщало ранее словенское агентство STA, сильные наводнения почти по всей стране были вызваны проливными дождями, метеорологи предупреждают, что осадки могут продолжаться. Порядка 250 военнослужащих вооруженных сил Словении были направлены для оказания помощи силам гражданской обороны и местным пожарным бригадам в борьбе с наводнениями и оползнями.
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