https://ria.ru/20230804/nasa-1888284448.html

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 04.08.2023

НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом

НАСА утвердило состав очередного экипажа Crew Dragon, который отправится на МКС в начале 2024 года, в него вошел россиянин Александр Гребёнкин. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:51

2023-08-04T20:51

2023-08-04T20:51

наука

россия

сша

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spacex

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. НАСА утвердило состав очередного экипажа Crew Dragon, который отправится на МКС в начале 2024 года, в него вошел россиянин Александр Гребёнкин. "Астронавты НАСА командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и борт-инженер Джанетт Эппс вместе с космонавтом "Роскосмоса" борт-инженером Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71 экипажа станции в начале 2024 года для проведения широкого спектра работ и научных исследований", - сообщило НАСА в пятницу. Предстоящий полет станет восьмым регулярный рейсом на МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, которые по контракту с НАСА выполняет компания SpaceX. Для Доминика, Эппса и Гребенкина предстоящий полет будет первым в карьере, астронавт Баррат совершит свой третий полет в космос. Полет Гребенкина пройдет по программе перекрёстных полетов между РФ и США. До него на МКС в составе экипажа Crew-7 отправится россиянин Константин Борисов. Его полет сейчас намечен на 25 августа. Ранее сообщалось, что миссия Crew-8 планируется на февраль 2024-го. Соглашение о перекрестных полётах было подписано в июле 2022 года. Изначально она предусматривала организацию трех миссии российских и американских кораблей, однако в марте "Роскосмос" сообщил, что программа расширена еще на одну миссию, которая состоится в первой половине будущего года.

https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html

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россия, сша, наса, роскосмос, spacex, александр гребенкин, джанетт эппс