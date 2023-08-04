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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 04.08.2023
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23:30 04.08.2023 (обновлено: 23:36 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/most-1888296750.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 04.08.2023
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T23:30
2023-08-04T23:36
общество
чп на крымском мосту
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
авто
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.В пятницу движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывалось уже дважды: в 13.19 мск на 18 минут и в 14.29 мск на четыре минуты."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины приостановки движения не уточняются.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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общество, чп на крымском мосту, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), авто
Общество, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В пятницу движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывалось уже дважды: в 13.19 мск на 18 минут и в 14.29 мск на четыре минуты.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины приостановки движения не уточняются.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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