https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html

В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль

В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль - РИА Новости, 04.08.2023

В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль

Автомобильный мост обрушился ночью в районе села Иннокентьевка Приморского края, в пролом упала ехавшая по мосту машина с двумя людьми внутри, говорится в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:02

2023-08-04T03:02

2023-08-04T08:48

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Автомобильный мост обрушился ночью в районе села Иннокентьевка Приморского края, в пролом упала ехавшая по мосту машина с двумя людьми внутри, говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона. "Ночью 4 августа 2023 года на шестом километре автомобильной дороги "Подъезд к с. Иннокентьевка" произошло обрушение полотна мостового сооружения 1962 года постройки. В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома", - говорится отметили в ведомстве.По информации из телеграм-канала правительства Приморья, обошлось без погибших и пострадавших. В прокуратуре региона рассказали, что движения машин по этому участку дороги нет. Ведутся работы по организации временного объезда. Начата проверка, прокуратура контролирует обеспечение жителей Иннокентьевки предметами первой необходимости.

https://ria.ru/20230803/obrushenie-1888072376.html

приморский край

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происшествия, приморский край