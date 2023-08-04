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В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль - РИА Новости, 04.08.2023
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03:02 04.08.2023 (обновлено: 08:48 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль - РИА Новости, 04.08.2023
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль
Автомобильный мост обрушился ночью в районе села Иннокентьевка Приморского края, в пролом упала ехавшая по мосту машина с двумя людьми внутри, говорится в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:02
2023-08-04T08:48
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Автомобильный мост обрушился ночью в районе села Иннокентьевка Приморского края, в пролом упала ехавшая по мосту машина с двумя людьми внутри, говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона. "Ночью 4 августа 2023 года на шестом километре автомобильной дороги "Подъезд к с. Иннокентьевка" произошло обрушение полотна мостового сооружения 1962 года постройки. В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома", - говорится отметили в ведомстве.По информации из телеграм-канала правительства Приморья, обошлось без погибших и пострадавших. В прокуратуре региона рассказали, что движения машин по этому участку дороги нет. Ведутся работы по организации временного объезда. Начата проверка, прокуратура контролирует обеспечение жителей Иннокентьевки предметами первой необходимости.
https://ria.ru/20230803/obrushenie-1888072376.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль

Прокуратура: в Приморье близ Иннокентьевки обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Автомобильный мост обрушился ночью в районе села Иннокентьевка Приморского края, в пролом упала ехавшая по мосту машина с двумя людьми внутри, говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры региона.
"Ночью 4 августа 2023 года на шестом километре автомобильной дороги "Подъезд к с. Иннокентьевка" произошло обрушение полотна мостового сооружения 1962 года постройки. В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и одним пассажиром в салоне упало в место разлома", - говорится отметили в ведомстве.
По информации из телеграм-канала правительства Приморья, обошлось без погибших и пострадавших.
В прокуратуре региона рассказали, что движения машин по этому участку дороги нет. Ведутся работы по организации временного объезда. Начата проверка, прокуратура контролирует обеспечение жителей Иннокентьевки предметами первой необходимости.
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