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Оппозиция в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах - РИА Новости, 04.08.2023
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21:34 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/moldavia-1888289151.html
Оппозиция в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах
Оппозиция в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах - РИА Новости, 04.08.2023
Оппозиция в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах
Законодательная инициатива, запрещающая бывшим членам партии "Шор" участвовать в выборах ближайшие пять лет, оспорена в Конституционном суде Молдавии, заявила в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:34
2023-08-04T21:34
в мире
молдавия
россия
марина таубер
илан шор
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Законодательная инициатива, запрещающая бывшим членам партии "Шор" участвовать в выборах ближайшие пять лет, оспорена в Конституционном суде Молдавии, заявила в пятницу вечером депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В понедельник прав явящая партия "Действие и солидарность" проголосовало в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от 3 до 5 лет "Обжаловали в Конституционном суде законодательные изменения… Надеемся, что судьи объективно и беспристрастно рассмотрят наше обращение, в противном случае, это позорное для Молдавии дело дойдет до Европейского суда по правам человека", - написала Таубер. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководители населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы. Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html
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в мире, молдавия, россия, марина таубер, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Марина Таубер, Илан Шор
Оппозиция в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах

Оппозиционная партия "Шор" в Молдавии обжаловала в суде запрет баллотироваться на выборах

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Законодательная инициатива, запрещающая бывшим членам партии "Шор" участвовать в выборах ближайшие пять лет, оспорена в Конституционном суде Молдавии, заявила в пятницу вечером депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В понедельник прав явящая партия "Действие и солидарность" проголосовало в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от 3 до 5 лет
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"Обжаловали в Конституционном суде законодательные изменения… Надеемся, что судьи объективно и беспристрастно рассмотрят наше обращение, в противном случае, это позорное для Молдавии дело дойдет до Европейского суда по правам человека", - написала Таубер.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководители населенных пунктов. При этом в 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 - парламентские выборы.
Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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